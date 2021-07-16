Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал о молодом поколении. По его словам, взгляды молодого поколения полностью отрицают авторитет старых политиков.

«В 50 лет у меня произошло прозрение, что не надо врать, потому что новое поколение не терпит лжи. Вот почему они часто кажутся резкими? Потому что 16-18 летние дети называют вещи своими именами, когда они смотрят, что в семье папа тут торгует, а там коммунистом выступает, то они говорят – «так ты врёшь!», - отметил Балашов.

По словам Балашова, нынешнее поколение выступает исключительно за правду, поэтому, когда кого-то ловят на лжи, то они такого не терпят – этот человек становится просто не актуальным в молодой среде, которая сейчас самая перспективная.

«Хотя бы переключитесь и устремитесь в будущее. Если вы не переключитесь в конструктивисты, то нигилистам вы точно не нужны», - подчеркнул Балашов.

По мнению эксперта, молодые люди в правительстве смотрят на старые лица с недоумением. Балашов сравнивает старых политиков с бабушкиным диваном. По его словам, сейчас среди молодого поколения доминирует концепция нигилизма, а также они резко-негативно относятся ко лжи – такие взгляды не дадут старым политикам зайти в молодой электорат.

Как сообщала Politeka, Балашов объяснил, для чего политикам суды и шум вокруг них.

Также Politeka публиковала слова Балашова: Победители не только получают призы в виде денег.