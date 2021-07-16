Сегодня будет еще один день орально-властного патриотизма. Чиновники и более мелкие начальники будут поздравлять нас с днем принятия Декларации о государственном суверенитете от 16 июля 1990 года. Будут говорить, что готовы отдать жизнь за Украину... при условии хорошей зарплаты и ежемесячной премии за то, что приходят на работу и любят Украину за наши деньги.

Как передает «Знай» об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев.

И, конечно, расскажут о том, как они за бюджетные средства готовятся встретить славный праздник - 30-летие независимости современной Украины.

А я вам показываю, как украинская столица с "патриотами и европейцами" у власти подготовилась ко Дню Независимости.

Такой вид имеет стена между домом Центральной Рады УНР, который, несмотря на обещания, никто не ремонтирует и памятником отцу новейшей украинской истории и главе Украинской Народной Республики Михаилу Грушевскому!

(Для гостей Киева уточню, что именно здесь - к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому возлагают цветы официальные делегации.)

Информирую, также, что об этом публичном позоре для украинцев в Киеве команда родной страны писали ко всем вождям Украины в течение года!

Реакция-нулевая!

Что тут сказать - власть без национальности и стыда!

П. С. напомню также, что 29 сентября 2021 года Михаилу Грушевскому - 155 лет!

П.С. П.С. И еще раз подтверждаю, что команда родной страна готова привести в порядок это место вблизи памятника Михаилу Грушевскому без бюджетных средств, если мы получим разрешение на такие ремонтные работы!