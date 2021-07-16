Консалтинговая группа «А-95» и ее директор, медиа-вымогатель Сергей Куюн неофициально получали сотни тысяч долларов за лоббизм и тем самым минимизировали налоговые обязательства

Об этом сообщает Багнет со ссылкой на материал From.ua.

Напомним, 13 июля в рамках уголовного дела по факту оптимизации налогообложения Нацполиция провела 5 обысков в группе «А-95», квартирах Сергея Куюна и его брата Артема Куюна. Изъяли компьютерную технику, телефоны, носители, а также 104 тыс. долл. наличными.

По версии From.ua, изъятая наличность — «теневые» доходы группы «А-95» и Сергея Куюна от лоббизма интересов сети ОККО (Галнафтогаз) и аффилированной с ней Нефтегазовой ассоциации Украины. ОККО и НАУ — крупнейшие финансовые доноры фирмы. Консалтинговая группа «А-95» получает 4,5 млн грн в год — и это только «белый прайс». Помимо этого столько же каждый год поступает на счета ФЛП Сергея Куюна и его ФЛП Артема Куюна. Согласно налоговым декларациям, в 2019 году Сергей Куюн получил 4,6 млн грн, Артем Куюн — 4,9 млн грн. В 2020 году — 4,2 млн грн и 4,3 млн грн соответственно. Галнафтогаз перевел на счета «А-95» в 2019 году 1,3 млн грн, в 2020 — 1,2 млн грн. НАУ каждый месяц перечисляет им порядка 400 тыс. грн. «Официально платежи поступают за «информационно-консультационные услуги» или организацию мероприятий, а на самом деле — за дискредитацию конкурентов ОККО в режиме нон-стоп», — говорится в материале.

Порядка 1 млн грн ежемесячно со счета «А-95» Сергей Куюн переводил на счет своего ФЛП. «Дальше деньги обналичивают, обменивают на стабильный доллар и, как мы убедились после обыска, складывают в сейф. Таким нехитрым способом занижают НДФЛ, военный сбор, ЕСВ и другие обязательные налоги. Так что никакие это не сбережения сотрудников! Это «черная» зарплата Куюна от ОККО, НАУ и других хозяев», — пишет глава Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив.

По данным From.ua, ОККО и НАУ могли подключить к этому делу главу налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, который публично заявил о давлении силовиков на бизнес и потребовал от Генерального прокурора Ирины Венедиктовой взять дело на личный контроль. «На момент реакции Гетманцева не было комментариев от Нацполиции: ситуация была известна лишь со слов Куюна. Гетманцев донес его, Куюна, позицию до целого Генпрокурора. Что это, если не попытка давления на следствие? Если Гетманцев решил подменить собой суд, нанялся адвокатом Галнафтогаза и защищает бизнес, который не без оснований подозревают в уклонении от уплаты налогов, следующий обыск должен пройти у него самого», — говорится в материале.