Можно ли считать двигатель внутреннего сгорания тупиковой ветвью технологии? Этот вопрос в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассматривает футуролог Алексей Толкачёв.

«От двигателей внутреннего сгорания сейчас все отказываются, это тупиковая ветка технологии. Всё дело в том, что у него очень низкий КПД, не более 40 процентов. Электродвигатель может выдавать до 93 процентов коэффициента полезного действия. Это совсем другой параметр эффективности, и если мы говорим о добыче электроэнергии, то теплоэлектростанции с турбинными установками могут выдавать до 70-80 процентов КПД. Получается, что электромобили – это наиболее безопасное и эффективное средство передвижения. Так проще всего перевести энергию в работу», - считает футуролог.

По его мнению, ещё одна тенденция, которая ожидает нас в будущем – это отказ от личного транспорта.

«Сейчас в Объединённых Арабских Эмиратах строится город будущего Масдар-Сити – без личных автомобилей. Там предполагаются подземные коммуникации, где можно через смартфон вызвать электротранспорт. Капсула отвезёт вас куда надо. Там нет ни автобуса, ни метрополитена. Транспорт там персональный, но не личный», - указывает Алексей Толкачёв на различие между этими понятиями.

Как сообщает Politeka, он рассказал о том, как искусственный интеллект занимает место IT-специалистов.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Толкачёва, в будущем человеческий труд станет не нужен.



