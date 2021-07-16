Политолог-международник Максим Яли в программе «Контрольный удар» рассказал, какая неочивидная, но очень важная цель была на самом деле в украиноязычной статье Путина про «один народ».

Яли рассказал, что главный посыл статьи состоит в том, что украинский народ не имеет права на свою государственность, право распоряжаться своими ресурсами, а территории нам и вовсе были подарены Лениным, поэтому после выхода из Союза нужно их вернуть до тех границ, с которыми входили в состав СССР.

Он отметил, что в этой статье президент РФ заявляет, что на самом деле украинцы — это малороссы и лишь составляющая единого русского народа, наряду с великороссами и белороссами.

«Такое ощущение, что Путин живет не в 21 веке, а максимум в начале 20-го времен Николая II. Я не буду сейчас подробно останавливаться на том, что такое национальная идентичность, ее суть, как и для чего она формируется. Сейчас же хочу сделать акцент на том, зачем статью Путина перевели на украинский язык, если он в ней в принципе отрицает наше право называться отдельным народом. А ведь язык является неотъемлемым критерием «инаковости» и отличительной чертой, присущей тому или иному народу», - говорит Яли.

Политолог считает, что статья, учитывая ее несоответствие подтвержденным историческим фактам, событиям и научной методологии, имеет совсем другие цели и задачи. И в первую очередь, по мнению Яли – пропагандистские.

По его словам, во времена Второй мировой войны наступлению войск предшествовала пропагандистская накачка населения, целью которой было снизить желание сопротивления. Он рассказал, что еще тогда нацисты разбрасывали с самолетов листовки на языке соответствующего региона. Это он считает аналогией к неожиданному переводу статьи Путина на украинский язык.

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