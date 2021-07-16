Владимир Путин, очевидно, считает себя Петром I, а потому стремится присоединить Украину к своей империи. Подробнее об этом рассказал общественный деятель Андрей Пелюховский в программе «Субъективно с Андреем Пелюховским».

Украине, по мнению эксперта, нужно наконец сбросить с себя внешний контроль и управление, но для этого ей необходимо занять позицию силы и привести свой четкий аргумент. «Мы разговариваем и общаемся не на равных правах и если у нас возникнет любой военный конфликт что с Китаем, что с Россией или с Америкой – мы обречены, потому что одной силы духа мало», - рассуждает эксперт.

Пелюховский считает нужным подчеркнуть на среде, в которой вырос действующий президент РФ, ведь это определяет то, как он воспринимает мир. Он напоминает, что Путин был офицером КГБ, то есть все его мировоззрение - советское, как и идеология. «Поэтому у Путина конкретный пунктик сделать опять Советский Союз», - считает ведущий.

Попутно он анализирует геополитическое положение соседних России государств: если с Беларусью уже все понятно, с Молдовой тоже сомнений нет, а Кавказ буквально подчиняется РФ, то остается Украина. Тем не менее, ведущий уверен, что с Украиной Россия могла бы иметь серьезную неудачу, если бы власть управляла государством разумно. По поводу Казахстана и остальных стран Пелюховский сомневается, но он уверен, что Путин хочет восстановить СССР и установить монархию.

Как сообщала Politeka, Пелюховский предупредил о возможных радикальных действиях Путина в конце сентября.

Также Politeka писала о том, что Россия хорошо получит по зубам, если все-таки надумает напасть на Украину.



