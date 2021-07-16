Футуролог Алексей Толкачев в программе “Главный вопрос” с Борисом Бронштейном рассказал, что у Украины нет сверхцели.

“Я сравнивал нашу Украину с верфью, где строили корабль, но потом забыли о желании покорять морские волны, потеряли чертеж корабля. И вот сидят все вот эти люди, и смотрят на огромнейшее количество строительных материалов. Ну и тут начал уже кто-то, себе дом построил. Инженер, который был, он себе уже особнячок, уже забором это все обнес. Рабочие остались где-то за бортом, сидят в палатках на улице”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что в результате люди только ругаются по поводу того, почему кто-то себе из стройматериалов дом построил больше, чем у них.

“У нас нет сверхцели. Нам непонятно, зачем нам вместе оставаться на этой территории. И в принципе хоть оккупация Крыма, хоть война на Донбассе с агрессией со стороны России — они для меня закономерные… Если мы на своей территории не нашли объединяющую идею, которая объясняет, зачем нам всем вместе выгодно быть, если мы не обеспечили эффективное хозяйство на своей территории — ее рано или поздно отожмут”, - добавил футуролог.

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