На турецком курорте Кемер собственник украинского предприятия Торос-Груп Роман Александрович Трухачов (Roman Trukhachov) в нетрезвом состоянии сначала напал на маленького ребенка, а затем устроил драку с его отцом, пишет "Багнет" со ссылкой на издание "Досье".

На место происшествия была вызвана турецкая полиция. Все подробности происшествия – в прилагаемом протоколе полиции.

Роман Трухачов со своей семьёй после нападения на ребёнка

Как выяснили полицейские, поводом для безобразной выходки Романа Трухачова стал конфликт его малолетнего сына с ровесником. Некоторое время дети мирно играли вместе с детской комнате отеля. Потом между ними произошла ссора. Сын Романа Трухачова пожаловался отцу на своего напарника по детской игре. Нетрезвый Трухачов-старший в ярости вскочил и побежал к семье мальчика.

Подскочив к ним, Трухачов безо всяких объяснений схватил чужого малыша и стал его бить, громко и нецензурно ругаясь.

Отец мальчика быстро прекратил экзекуцию своего сына. Вместо извинений Роман Трухачов накинулся с кулаками на отца второй семьи.

После драки семья пострадавшего ребенка обратилась в полицию.

На этом этапе испугавшийся правоохранителей Роман Трухачов начал предлагать «замять инцидент».

«Если уж на то пошло, то ладно, я извиняюсь», - сказал он. Однако пострадавшая семья отказалась принять такие извинения. В результате турецкая полиция зафиксировала все подробности инцидента. Указав, что Роман Трухачов в нетрезвом состоянии сначала без объяснений напал на чужого ребёнка и бил его, а затем устроил драку с отцом ребенка.

Роман Трухачов

Бизнесмен Трухачов в Украине занимается изготовлением ортопедических изделий . Позиционируя принадлежащую ему фирму «Торос-Груп» (TorosGroup) как « ведущего производителя ортопедических изделий в Украине , продукция которого на сегодняшний день представлена по всей Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и США».

На официальном сайте «Торос-Груп» местонахождением предприятия указывается столичный офис на проспекте Победы, 123. Вместе с тем, фирма сообщает, что «более 300 компаний успешно представляют «Торос-Групп» во всех регионах Украины и за ее пределами. Среди них - национальные фармацевтические дистрибьюторы и сети аптек, магазины медицинской техники и ведущие интернет-магазины».