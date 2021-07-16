На турецком курорте Кемер собственник украинского предприятия Торос-Груп Роман Александрович Трухачов (Roman Trukhachov) в нетрезвом состоянии сначала напал на маленького ребенка, а затем устроил драку с его отцом, пишет "Багнет" со ссылкой на издание "Досье".
На место происшествия была вызвана турецкая полиция. Все подробности происшествия – в прилагаемом протоколе полиции.
Роман Трухачов со своей семьёй после нападения на ребёнка
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Как выяснили полицейские, поводом для безобразной выходки Романа Трухачова стал конфликт его малолетнего сына с ровесником. Некоторое время дети мирно играли вместе с детской комнате отеля. Потом между ними произошла ссора. Сын Романа Трухачова пожаловался отцу на своего напарника по детской игре. Нетрезвый Трухачов-старший в ярости вскочил и побежал к семье мальчика.
Подскочив к ним, Трухачов безо всяких объяснений схватил чужого малыша и стал его бить, громко и нецензурно ругаясь.
Отец мальчика быстро прекратил экзекуцию своего сына. Вместо извинений Роман Трухачов накинулся с кулаками на отца второй семьи.
После драки семья пострадавшего ребенка обратилась в полицию.
На этом этапе испугавшийся правоохранителей Роман Трухачов начал предлагать «замять инцидент».
«Если уж на то пошло, то ладно, я извиняюсь», - сказал он. Однако пострадавшая семья отказалась принять такие извинения. В результате турецкая полиция зафиксировала все подробности инцидента. Указав, что Роман Трухачов в нетрезвом состоянии сначала без объяснений напал на чужого ребёнка и бил его, а затем устроил драку с отцом ребенка.
Роман Трухачов
Бизнесмен Трухачов в Украине занимается изготовлением
На официальном сайте «Торос-Груп» местонахождением предприятия указывается столичный офис на проспекте Победы, 123. Вместе с тем, фирма сообщает, что «более 300 компаний успешно представляют «Торос-Групп» во всех регионах Украины и за ее пределами. Среди них - национальные фармацевтические дистрибьюторы и сети аптек, магазины медицинской техники и ведущие интернет-магазины».