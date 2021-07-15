Быть потребителем – это не значит ожидать, что вам все должны. Так заявил в своем блоге «Толчок» футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев и объяснил, почему это – распространенная ошибка большинства.

«Быть потребителем, это не только материализм, стяжательство и жадность. Это еще и распространённое мнение, что «мне все должны», - говорит Толкачев.

Он напомнил известную фразу Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». По словам футуролога, многие считают, что после этой фразы надо тут же своей стране отдать всего себя, пойти на госслужбу или отправиться в армию.

«Но всё на самом деле несколько иначе. Это фраза о том, чтобы быть не потребителем, а созидателем. Не пассажиром, которому должны, а членом команды, который принимает участие в общем деле. Дело в самом отношении. В том, что мы считаем, что кто-то должен за нами убирать, пока мы будем гадить», - объяснил Толкачев.

Он отметил, что ему часто приходилось делать замечание гражданам, которые мусорили на улицах или на природе, но в ответ он получал фразы о том, что убирать должен дворник, или о том, что вокруг и так грязно. Футуролог также добавил, что большинство людей считает, что нам должны продавцы и официанты, так как клиент всегда прав, а учителя, полицейские и чиновники – потому что живут на наши налоги.

«Формулировка «нам должны» или «кто-то должен» — это ярчайшее подтверждение потребительского отношения к окружающему миру. На работе, в быту, в общественном транспорте, в жизни страны. Я уже не говорю о том, все ли исправно платят налоги, чтобы потом что-то требовать от государства. Но вопрос – много ли граждан принимают участие в жизни политических партий и платят членские взносы, чтобы потом от них что-то требовать», - говорит Толкачев.

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