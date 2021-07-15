Своими инициативами власть лишь побуждает украинцев выезжать за границу. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге, комментируя последние действия власти.

Загородний комментирует законодательные инициативы власти. В частности, он говорит о законе №5600, названном антиолигархическим, который на самом деле содержит жестокие нормы, что добьют экономику Украины. «Сейчас собираются принимать законы, главный смысл которых, что налогообложение людей будет расти в геометрической прогрессии», - сообщает эксперт.

То же касается и налоговой. «Они вводят беспрецедентные полномочия налоговой, которые, если будет какая-то задолженность даже на день, сразу же забирают возможность выезжать за рубеж», - говорит Загородний.

Также политолог предупреждает об увеличении ренты на добычу руды, о чем заявляли власти с целью увеличить бюджетные поступления. В целом он комментирует это так: жертвуют малым бизнесом ради большого. Увеличение налогов, рассуждает Загородний, продиктовано желанием заставить граждан продать землю.

В целом он делает вывод, что действия власти приведут к еще большей эмиграции и отсутствию инвестиций со стороны крупного бизнеса.

Как сообщала Politeka, Гудзенко заявил, что раньше человек не платил налоги и спокойно обрабатывал землю.

Также Politeka писала о том, что Гудзенко не советует вкладывать средства в Украину из-за слишком частых изменений в законодательстве.