Чем определяются действия временно исполняющего обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского? Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает эксперт по медицине Анатолий Якименко.

«Существовала информация, что Виленский по указанию Министерства финансов экономит бюджетные средства. У меня были сведения, что во втором квартале, да и в первом тоже, бюджет выполняется. Если выполняется наполнение бюджета, то денег в системе здравоохранения нет, НСЗУ не подписывает договоры с больницами, а медики не получают средств. Но как только Виленский вмешался в ситуацию, то договоры были подписаны и деньги поступили. А кто давал ему указание не подписывать эти договоры раньше? Минфин отпадает, Кабмин тоже», - считает гость программы.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал НСЗУ калькой с британской системы здравоохранения.

Также Politeka сообщала, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призвал продлить карантин в стране.