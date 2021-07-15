В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» эксперт по медицине Анатолий Якименко подумал о том, сколько должны оперировать хирурги.

Как говорит эксперт, Национальная служба здоровья считает, что она будет представлять интересы общества и врачам нужно больше практики, в частности, хирургам. По его мнению, НСЗУ имитирует заботу о пациентах, ведь для врачей важно другое. «Они должны достаточную иметь оперативную активность, прежде всего в районных больницах», - подчеркивает Якименко. Он объясняет, что без оперативности хирург просто деклассируется, а это опасность для пациентов.

Попутно он вспоминает, как работала система медицины в СССР: смотрели не на количество операций, а на их качество. А качество, объясняет он, достигалось хорошей подготовкой врачей в районных больницах. «В интернатуре в советской системе хирург за один год интернатуры первым номером, я отвечаю за свои слова, выполнял 100 аппендэктомий», - утверждает Якименко.

Он особо акцентирует на том, что хирург не ассистировал, а сам проводил операцию под наблюдением в районном или областном центре высокой оперативной активности. Такое эффективное обучение, отмечает эксперт, позволяло затем врачу оперировать раз в месяц, чтобы не терять форму.

Итак, Якименко отмечает, что суждения НСЗУ предусматривают идеальные условия, но это не всегда так. В пример он приводит отдаленные районы и отсутствие собственного транспорта, то есть человеку тяжело добраться до больницы и это займет много времени.

Сегодня же в Украине, считает Якименко, произошло снижение уровня оперативных вмешательств. «Потому что люди в период с 25 до 35 лет находятся в очереди к операционному столу», - говорит он. Эксперт констатирует, что так теряется регуляция, все оставляют на усмотрение рыночных механизмов, а они не работают. «Рыночные механизмы наплодили очень большое количество специалистов, и они дезорганизовали учебный процесс», - возмущается гость программы. Как результат, говорит он, система подготовки кадров полностью нарушена.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, почему создали Национальную Службу здоровья Украины.

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