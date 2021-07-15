Казахский политолог Досым Сатпаев в программе «Романенко. Беседы» Юрия Романенко рассказал о том, какие страны инвестируют в экономику Казахстана. Прежде всего, говорится о Соединенных Штатах.
«В целом, если речь идет о позиции США в Центральной Азии и о позиции США в Казахстане, есть определенные отличия. Потому что, по сути, главным партнером в Центральной Азии для США был именно Казахстан. Сейчас Узбекистан занимает постепенно некую вторую позицию, с учетом некоторой экономической либерализации, привлечения инвестиций. До того как Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана, при Исламе Каримове только Казахстан рассматривался главным фаворитом США в регионе с точки зрения экономического сотрудничества», - объясняет Досым Сатпаев.
И это понятно: крупнейшие нефтегазовые месторождения в Казахстане – это интересы США.
«Я видел в январе официальную статистку по инвестициям в экономику Казахстана. Первое место – это Нидерланды, второе место – США, потом Франция идет, Китай пятое место занимает, Россия вообще дальше. Но Нидерланды – это офшоры. Многие западные компании через Нидерланды, через офшоры выводят в Казахстан инвестиции. Поэтому да, Америка остается крупнейшим инвестором, прежде всего в нефтегазовый сектор», - комментирует эксперт.
Politeka сообщала, что Китай стал для США проблемой, и они начали думать, как эту проблему решить, - Романенко.
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Ранее, как сообщает Politeka, Романенко рассказал, почему Китай стал более приоритетным партнером, чем США.