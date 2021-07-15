В программе «Романенко. Беседы» политический консультант и медиаменеджер Александр Харебин прокомментировал позицию Путина в отношении Украины и всего постсоветского пространства, высказанную в недавней статье.

По мнению гостя программы, статья Путина очень показательна, в частности, он даже не называет Киевскую Русь правильно, вместо этого пишет «Древняя Русь» и использует категории 17 века. «Эти российские страхи Путин показывает своей статьей», - подчеркивает он.

Часть о Великом княжестве Литовском Харебин считает лишь прикрытием перед тем, как сказать о заслугах Российской империи и СССР, что объединили все территории. Эксперт отмечает, что, хотя факты представлены правильные, нужно учитывать исторический контекст: не что было, а почему так произошло.

Также он ставит вопрос, почему статья вышла именно сейчас, что, по сути, спрашивали и у самого президента РФ. «По его словам, миллионы украинцев страдают по российской идентичности», - говорит Харебин.

С другой стороны, политический консультант спрашивает, а почему Украина не работает в этом направлении. «Мы можем вернуть свою историческую память, свои корни», - убежден он.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что знает, как пошатнуть Россию, но не видит, кто может это сделать.

Также Politeka писала о том, что Бизяев прокомментировал статью Путина как ультиматум всему Западу.