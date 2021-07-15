С 16 июля на канале «А как на самом деле?» будет выходить проект «Юристы отвечают», в котором можно будет в режиме онлайн задать вопрос адвокату и получить юридическое разъяснение в рамках темы эфира

Об этом сообщают на канале «А как на самом деле?».

Проект предназначен для интерактивных трансляций, во время которых будут обсуждаться самые актуальные теми в юридическом поле.

Специалист первого эфира – адвокат Адвокатского объединения «Митракс» Владислав Скирда разъяснит, законно ли списание задолженностей прямо с банковских карт, кто кому должен платить алименты и каким должен быть алгоритм действий должников.

Во время эфира можно будет задать адвокату интересующий вопрос по теме разговора и получить квалифицированный ответ.

Напомним, Politeka сообщала, что Налоговый законопроект №5600 нарушает принципы президентской кредитной программы – экономист.

Кроме этого ранее Politeka сообщала, что Вопрос налогового залога должен определять специальный орган, а не налоговая служба – юрист.