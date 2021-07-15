Три государства Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – члены ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Все они готовы противостоять в случае агрессии Талибана

Об этом казахский политолог Досым Сатпаев рассказал в программе «Романенко. Беседы» Юрия Романенко.

Однако, отмечает он, в глазах мирового сообщества Талибан стал выглядеть менее устрашающе.

«После появления ИГИЛ в Сирии и Ираке Талибан для многих стал гораздо более белым и пушистым, - говорит Сатпаев. – Тем более что у движения Талибан есть политическое крыло, которое готово вести переговоры даже с идеологическими противниками, что и получилось в целом на переговорах с США. ИГИЛ категорически не ведет никаких переговоров, и при этом возникает ощущение, что для России и стран Центральной Азии сейчас большую опасность представляет не Талибан, а ИГИЛ, который имеет своих сторонников в Афганистане. И некоторые организации, которые сотрудничали с Талибаном, например, исламские движения Узбекистане, в 2014 году уже присягнули ИГИЛ. Кто-то из Талибана стал переходить на сторону ИГИЛ, а это тоже представляет определенные риски».

По его словам, Центральноазиатские страны и некоторые другие партнеры, в том числе и Китай, думают, что Талибан можно использовать как некий противовес ИГИЛ, который представляет гораздо большую угрозу.

«Потому что у ИГИЛ вполне конкретная задача: создать везде Хорасан и объединить Афганистан с Центральной Азией как некое государство. Поэтому в Центральной Азии так много страхов, ожиданий и надежд», - заключает Сатпаев.

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