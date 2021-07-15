Эксперт по медицине Анатолий Якименко в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, почему создали Национальную Службу здоровья Украины.

"Национальная Служба здоровья Украины — это такая калька с британской модели здравоохранения. Несколько было объяснений, почему была создана НСЗУ, а есть такие, имплицитные, скрытые. Ключевое, как объяснялось, считалось, что бюджетные средства расходуются нерационально, и мы должны не финансировать стены, а закупать какие-то конкретные действия. Их назвали услугами", - сказал Анатолий Якименко.

Он отметил, что НСЗУ отображает общественный интерес, и стоит на стороне пациента, закупая услуги для него.

"Но на самом деле, есть такая, скрытая, составляющая. Основная цель создания НСЗУ выходила из убежденности реформаторов, которые имеют очень далекое отношение к охране здоровья, к медицине, что медики неизвестно чем занимаются на рабочем месте. Они незагруженные, недогруженные, и для того, чтобы визуализировать их работу — вводится НСЗУ и оплата за конкретную предоставленную услугу", - добавил Якименко.

По его словам, такой подход к медицине является ошибочным, поскольку главное для врача — это быть готовым оказывать медицинскую помощь. В частности, по такому принципу работают пожарные, и было бы неправильно загружать их по максимуму, чтобы они могли тушить в день по 4 пожара. Для этого даже пришлось бы искусственно что-то поджигать.

Так, НСЗУ хотело обязать медиков учитывать их деятельность и получать зарплату за выполненную работу. Тогда они могли бы показать государству, что врачи что-то делают.

Как сообщала Politeka , эксперт отметил, что чиновники думают только о зарплатах, а не о служении народу .