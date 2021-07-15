Казахский политолог Досым Сатпаев в новом выпуске программы « Романенко. Беседы » Юрия Романенко рассказал о геополитических перспективах, связанных с уходом американцев из Афганистана.

Политолог отметил важный момент: на самом деле у движения Талибан немного другие цели, нежели агрессия в Центральной Азии.

«Цель номер один – установить контроль над Афганистаном. В принципе, у них такая цель стояла в 90-х годах. Цель номер два – получить политическую легитимность и международное признание. У них это получилось частично, потому что со США они уже вели переговоры в прошлом году, и с Россией. Недавно Талибан проводил встречу в Москве», - отмечает он.

Политолог говорит, что Узбекистан – это единственная страна в Центральной Азии, которая тоже несколько лет тому назад вела активные переговоры с движением Талибан.

«Узбекистан очень активно пытается проводить свою политику в Афганистане с расчетом на то, что если договорятся с Талибаном, то будут какие-то гарантии безопасности. В марте этого года движение Талибан официально заявило, что не собирается осуществлять агрессию в сторону Центральной Азии, а во время встречи в Москве Талибан заявил, что не собирается нападать на Центральную Азию в целом. Я думаю, нужно осторожно относиться к таким заявлениям. Потому что, с одной стороны, движение Талибан сейчас не заинтересовано нападать в Центральной Азии, у них другие задачи и цели», - отмечает Сатпаев.

Politeka сообщала, что Талибан, который приходил к власти в 90-х годах, уже совсем другой, - журналист.