Политический консультант Александр Харебин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, что означает фраза “Честь имею”, которую перед уходом с должности министра МВД сказал Арсен Аваков

Александр Харебин отметил, что только министр МВД Арсен Аваков знает настоящую причину, почему он уволился со своей должности.

“Фраза “Честь имею” — это единственное, что меня смущает. Ты знаешь, она очень… Помнишь, Богдан когда уходил, он запостил, сейчас Малюська то же самое написал: “Скукотища”. Ну, то есть, такая игра слов, которая включает у людей, которые следят за политикой, какие-то свои мысли и домыслы, планы. Вот, “Скукотища” в изложении Богдана и Малюськи — это то же самое, что у Арсена Борисовича “Честь имею”, - сказал Харебин.

По его словам, понятно, что Арсен Аваков не офицер, но при этом фраза достаточно ёмкая.

“Я бы тоже о ней подумал и посмотрел, что в ней кроется. То есть, у остальных нет чести? Давайте уж совсем поработаем над теорией. То есть, такой, знаешь, аккуратный плевок в спину под названием: “Слышите, вы тут кто?”, - добавил Александр Харебин.

Он отметил, что вместо Арсена Авакова следующим министром МВД станет Денис Монастырский, и неизвестно, каким он будет на должности.

Как сообщала Politeka, Аваков подал в отставку: появились подробности и имена кандидатов на должность главы МВД.

Также Politeka сообщала, что Авакова официально отправили в отставку.