Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный во время выездного совещания в балку Свистунова – говорится на сайте ведомства

На ГП «Кривбассшахтозакрытие» намерены оснастить пруд-накопитель современной гидроизоляционной пленкой. Чтобы не останавливать прием шахтных вод, планируют разделить его на две части: одна будет эксплуатироваться по назначению, другая - ремонтироваться, пишет znaj.ua.

«Сейчас специалисты предприятия уже разработали технико-экономическое задание и ждут его согласования центральными органами власти. Кроме того, ГП «Кривбассшахтозакрытие» изучает возможность изменения технологии сброса вод, обеспечивая их разбавления перед сбросом в реку Ингулец», - отметил Андрей Малеваный.

Он также напомнил, что Госэкоинспекция во время последней проверки ГП «Кривбассшахтозакрытие» выявила ряд нарушений - это аккумуляция излишков обратных вод в пруду-накопителе балки Свистунова и их сброса в Ингулец без заключения по оценке воздействия на окружающую среду, сброс загрязняющих веществ с излишками сточных вод без разрешения на специальное водопользование и тому подобное. За эти нарушения Госэкоинспекция рассчитала убытки на сумму 2,5 миллиона гривен, которые сейчас взимаются в судебном порядке.

Глава ГЭИ отметил, что во время любых работ предприятие должно неукоснительно соблюдать природоохранного законодательства. Сейчас ГП "Кривбассшахтозакрытие" необходимо разработать вывод из ОВД на аккумуляцию излишков обратных вод и получить разрешение на спецводопользование.

«Важным шагом для обеспечения сброса чистой воды является оснащение горнодобывающих предприятий приборами учета образуемых сточных вод. Это позволит ГП «Кривбассшахтозакрытие» в случае превышения объема сбросов обеспечивать ответственность субъектов хозяйствования, которые совершили нарушения», - добавил Андрей Малеваный.