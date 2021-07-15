В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой общественный деятель и депутат Киевсовета Евгения Кулеба рассказала, какие у Киева есть шансы становиться ежегодно зеленее.

«Шансы есть и мы будем над этим работать, но одновременно есть сопротивление, потому что это как конфликт между транспортом и экологией. Всегда есть конфликт между экологией и развитием жилищной инфраструктуры, так как застройщикам проще строить в зеленой зоне. В зеленой зоне строить легко, потому что не нужно сносить и демонтировать здания, а просто срезал деревья и начал строить», - подчеркнула она.

Кулеба рассказала, что из-за этого постоянно ведутся дискуссии, но для нее очевидно, что нельзя такого делать и не нужно застраивать зеленые зоны, а нужно создавать новые зеленые зоны.

«Это моя позиция, а есть другие подходы и на самом деле в этом и заключается политика и жизнь, что где-то посередине вся жизнь и происходит, поэтому я большая поклонница такого слова как партиципация - привлечение, консультации, общественные обсуждения, общественные слушания с жителями и экспертами. И когда есть вопрос в экспертной плоскости, то должны обязательно привлекаться эксперты», - резюмировала она.

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