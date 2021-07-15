В какой степени можно назвать современную Украину демократическим государством? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает уполномоченная Верховной Рады по правам человека в 2012-2018 годах Валерия Лутковская.

«Куда сейчас идёт Украина, я точно не знаю – но мне очень страшно. При всём моём опыте государственной службы я сейчас предпочитаю заниматься небольшими адвокатскими делами, и отчасти ещё правозащитной деятельностью. Потому что смотреть на то, что происходит в государстве, мне очень больно. А чтобы ответить на вопрос, является ли Украина демократическим государством, нужно понимать, что это такое. Демократическим называется такое государство, где существует избранная народом власть. Ту власть, которая у нас сейчас есть, выбрал народ – и ему пора делать выводы», - считает гостья программы.

По её мнению, в стране до сих пор существует честная судебная система, хотя и с трудом.

«С этой системой я сталкиваюсь каждый день, и готова отвечать за свои слова. У нас есть вполне работающий парламент, просто в нём слишком много людей, которые желают использовать право законодательной инициативы. Защищены ли в нашем государстве права человека? Скорее нет, чем да», - резюмирует Валерия Лутковская.

Как сообщает Politeka, она также призвала карать людей, которые приносят вред государству, исключительно в рамках законной процедуры.

Также Politeka сообщает, что Лутковская призвала делать в государственном строительстве основную ставку на профессионалов.



