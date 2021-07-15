На Киевщине продолжается восстановление Спасо-Преображенского Межигорского монастыря - выдающегося культурного, духовного и исторического памятника украинского народа и казачества.

Как пишет "Знай" об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Межигорского монастыря в Фейсбук над строящимся храмом преподобного Льва Оптинского установили купол.

«13 июля. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Знаменательный день для Святой Киево-Межигорской Спасо-Преображенской обители. Над храмом преподобного Льва Оптинского воссиял золотой купол!», - сообщили на странице обители.

*В средневековых летописях Межигорский монастырь называли «южной Лаврой».

В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.

Именно из этой обители шли монахи и священники для служения в Запорожскую Сечь. Здесь похоронены выдающиеся казаки: казацкий атаман Семен Палий, гетман Остап Гоголь-предок писателя Николая Гоголя.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.

На данный момент братия нуждается в материальной помощи для продолжения строительных работ.

В Межигорской обители принимают записки за здравие и за упокой, поминовения на Литургиях, сорокоусты, молебны по старинному Требником Петра Могилы, заупокойные службы-панихиды, литии, парастас.