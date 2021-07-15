Госэкоинспекция выступит координатором проекта решения проблемы сброса излишков сточных (шахтных) вод Кривбасса.
"Так, по результатам инструментально-лабораторного контроля за качеством воды р. Ингулец, который проводился Госэкоинспекцией в период с апреля по июнь 2021 года во время промывки русла, было выявлено превышение нормативов ПДК хлоридов, сульфатов и тому подобное. А в течение последних 5 лет после промывки русла реки Ингулец в воде наблюдалась тенденция к резкому увеличению содержания хлоридов до 1000-2000 мг/л (при норме 350 мг/л)», - отметил Андрей Малеваный.
Он отметил, что Ингулец протекает через Карачуновское водохранилище, из которого население Кривого Рога частично потребляет питьевую воду, а ресурсы реки используются аграриями с целью орошения земель Николаевской и Херсонской областей. Использование высокоминерализованных вод может вызвать ухудшение урожайности вследствие засоления почв и представляет угрозу для местного населения.
В результате совещания участники выработали ряд предложений, направленных на решение проблемы загрязнения бассейна реки Ингулец вследствие сбросов вышеупомянутых шахтных вод.
"Это, в частности, проведение комплексного исследования пруда накопителя балки Свистунова, а также негативного влияния предприятий загрязнителей непосредственно на состояние реки Ингулец.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Звезда "Женского квартала" в мини-юбке растаяла в объятиях "папика": "Обожаю этого мужчину"
Виктория Булитко из "Дизель шоу" сообщила о своем состоянии после вакцинации: "Держитесь"
Боярского срочно увезли в больницу: "У актера диагностировали..."
Поезд "Укрзализныци" загорелся на ходу: огонь увидели из далека, видео ЧП
Госэкоинспекция, как модератор процесса, аккумулирует все предложения для разработки дорожной карты и конкретных мероприятий, направленных на экологическое оздоровление реки Ингулец с последующим контролем их выполнения, в том числе, в части обязательств промышленных предприятий по очистки сточных вод», - подчеркнул Андрей Малеваный.