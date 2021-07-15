Госэкоинспекция выступит координатором проекта решения проблемы сброса излишков сточных (шахтных) вод Кривбасса.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время рабочего совещания в офисе ГЭИ в Кривом Роге, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

"Так, по результатам инструментально-лабораторного контроля за качеством воды р. Ингулец, который проводился Госэкоинспекцией в период с апреля по июнь 2021 года во время промывки русла, было выявлено превышение нормативов ПДК хлоридов, сульфатов и тому подобное. А в течение последних 5 лет после промывки русла реки Ингулец в воде наблюдалась тенденция к резкому увеличению содержания хлоридов до 1000-2000 мг/л (при норме 350 мг/л)», - отметил Андрей Малеваный.

Он отметил, что Ингулец протекает через Карачуновское водохранилище, из которого население Кривого Рога частично потребляет питьевую воду, а ресурсы реки используются аграриями с целью орошения земель Николаевской и Херсонской областей. Использование высокоминерализованных вод может вызвать ухудшение урожайности вследствие засоления почв и представляет угрозу для местного населения.

В результате совещания участники выработали ряд предложений, направленных на решение проблемы загрязнения бассейна реки Ингулец вследствие сбросов вышеупомянутых шахтных вод.

"Это, в частности, проведение комплексного исследования пруда накопителя балки Свистунова, а также негативного влияния предприятий загрязнителей непосредственно на состояние реки Ингулец.

Госэкоинспекция, как модератор процесса, аккумулирует все предложения для разработки дорожной карты и конкретных мероприятий, направленных на экологическое оздоровление реки Ингулец с последующим контролем их выполнения, в том числе, в части обязательств промышленных предприятий по очистки сточных вод», - подчеркнул Андрей Малеваный.