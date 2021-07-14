Аналитик Украинского института будущего Илия Куса в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, все ли так хорошо в Евросоюзе.

Илия Куса отметил, что уже не существует дискурса о том, что в Евросоюзе все хорошо.

“Он не просто устарел. Он уже прошлый век, он умирает вместе со старым мировым порядком, который тоже умирает… Изначально эта идея родилась из дискуссии о том, как Евросоюзу жить дальше. Потому что возникли объективные проблемы. Проблемы возникли с расширением ЕС… Чем больше он становился, тем больше становилось проблем. Потому что новые страны, которые присоединялись к ЕС, большая часть из них, за отдельными исключениями, они больше берут из бюджета ЕС, чем дают”, - сказал Куса.

По его словам, это бременем легло на Германию, Францию и страны Бенилюкса.

“С течением времени дисбалансы никуда не ушли. Между восточной Европой, западной, северной, южной. Экономические, торговые, финансовые, политические. Они все еще разные. Это разные регионы. И по мере того, как Европейский Союз эволюционировал, когда были приняты тот же Лиссабонский договор, то есть, они пытались усилить интеграцию, получалось так, что многие страны все еще оставались латентными евроскептиками”, - добавил Илия Куса.

Он отметил, что примером такой страны является Польша, которая сохраняет свой национализм и суверенитет.

“Польша, Венгрия, Румыния в меньшей степени, но тоже — они сопротивлялись полноценной интеграции. Были некоторые вопросы, которые, исторически так сложилось, для них были очень важными. И они не хотели их отдавать наднациональным Брюссельским структурам. Это была одна из проблем, которая реально поставила под вопрос как Европейскому союзу функционировать”, - подчеркнул Куса.

По его словам, Евросоюз дошел до такой стадии своего развития, когда встал вопрос: он остается экономическим союзом, либо идет в политическую и военную интеграцию. Из-за этого мнения разделились, и часть стран выступила против такой интеграции, что усугубило проблему.

Как сообщала Politeka, Ермолаев заявил, что коллективного Запада, существовавшего несколько десятилетий после Второй мировой войны, не существует сегодня.

Также Politeka сообщала, что Бизяев заявил о ЕС, что такие глобальные конструкции так быстро не падают.