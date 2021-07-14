О борьбе за украинский язык и переломном моменте в отношении украинцев к самим себе в 2013 – 2014 годы в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал уполномоченный по защите государственного языка, политик, ученый, общественный деятель, народный депутат VIII созыва, председатель Николаевского областного совета VI созыва Тарас Креминь.

Он вспомнил экс-президентку Литовской республики Далю Грибаускайте. «Для него не имеет значения, кто сейчас у власти. В свое время она в статусе президентки встречалась с четырьмя украинскими президентами. Для нее главное – народ. Тот пример высокой жертвенной борьбы за Украину, который продолжают демонстрировать наши военные, волонтеры по сегодняшний день, говорит о том, что Европа продолжает бороться за Украину не зря. Поэтому я признаю, что борьба за украинскую речь началась не 2014 году, она на самом деле происходит в течение длительного времени, даже не 30 лет украинской независимости, а значительно больше», - говорит он.

«Наши родители делали это на своем уровне, когда в угоду чиновникам не писали тексты на заказ, не прославляли красные куранты, и поэтические книги не начинались с паровозов, - обращается Креминь к ведущему. - На самом деле речь о другом. Что борьба продолжается, но борьба не может быть бесконечной. Должен быть процесс внутреннего согласия. Внутреннего согласия между властью, которая должна признать, что это - основа основ, и корни не рубят, особенно тогда, когда дерево прорастает. А корни – это наш язык, наша Конституция, наша история, традиции, культура, и наше большое устойчивое уважение к принципам демократии», - отмечает он.

Ранее Politeka сообщала о том, могут ли считаться национально сознательными украинцы, не считающие язык принципиальным атрибутом своей «украинскости».

Также Politeka писала о том, что вышиванка не делает патриотом, а принятие Конституции не делает демократию конституционной, - Друзенко.