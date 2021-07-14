Что дальше будет в Афганистане. Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса предположил в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы», что талибам удастся прийти к власти.
По словам эксперта, даже сейчас талибы ведут переговоры с афганским правительством по улучшению своей позиции на политической арене. А поэтому он считает, что Талибану не придется даже использовать военную агрессию, чтобы прийти к власти. «Им достаточно захватить ключевые города и посёлки, взять границу и потом просто оказывать давление на афганское правительство», - рассуждает Куса.
Кроме этого, напоминает он, талибы выполняют свое соглашение со Штатами. Эксперт также добавляет, что они вряд ли хотят быть изгоями, а потому будут пробиваться к власти путем переговоров с правительством.
«Учитывая их заявление, у них есть амбиции стать настоящей политической властью», - утверждает гость программы. А военные возможности, считает он, это скорее попытка закрепить свою позицию в переговорном процессе. Также Куса уверен, что Талибану удастся захватить поселки, начнется давление на города, возможно, их даже возьмут, а после всего этого - переговоры о новой власти в Афганистане. «Если на севере вспыхнет восстание, то Афганистан будет ждать ещё один период гражданской войны», - предупреждает эксперт.
Попутно Куса рассказывает подробнее о планах Талибана: они против демократии и конституции, зато хотят установить исламскую форму правления, но и допускают дискуссию о его модели.
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Как сообщала Politeka, Куса заявил, что Талибан контролирует множество северных районов.
Также Politeka писала о том, что Бочкала считает Талибан уже не тем, что в 90-х годах.