Насколько Украина готова к принятию европейских ценностей – в частности толерантности и мультикультурного общества? Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

«Украинское общество достаточно консервативно, оно совершенно не готово принять европейские ценности. Речь идёт о том, готовы ли мы их хотя бы обсуждать. Одна только эта дискуссия ставит под вопрос евроинтеграцию и наш путь на Запад. Я считаю, ошибка украинских политиков состоит в том, что они из Евросоюза и НАТО сделали фетиш. Лично я вовсе не против сближения и партнёрства с ЕС, есть много программ, по которым мы могли бы сотрудничать. Эти программы предусматривают развитие образования, инфраструктуры, приграничных территорий. Они могут принести пользу Украине, если, конечно, не пилить бабло. Но вступление в ЕС и НАТО – это не более чем инструменты, а мы сделали из них критерии успешности всей страны», - отмечает он.

По мнению эксперта, сейчас считается, что если Украина не вступит в ЕС и НАТО, то она умрёт.

«Получается, если нас не примут в НАТО и ЕС, то Украина окажется несостоявшимся государством. Мы лузеры, неудачники, и дальше нет смысла что-то делать», - говорит Илия Куса.

Как сообщает Politeka, ранее политик Геннадий Балашов высказался в поддержку евроинтеграции Украины .