Политолог Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему Германия и Франция капитулировали перед Российской Федерацией.

"Есть две ключевые причины. Первая — это слабость Европы. Европа сейчас не в форме. Она пережила Brexit, очень больно пережила. Она очень больно пережила четыре года президентства Трампа, который побил горшки со всеми и везде. Она почувствовала нехватку поддержки Соединенных Штатов Америки. Она почувствовала себя где-то уязвимой перед Россией. Она четко понимает и осознает, что не может самостоятельно, будучи лицом к лицу с Россией — выстоять. Она этого боится. Но есть и вторая причина. Как по мне, она даже более значительнее — причина в нас", - сказал Трюхан.

Он отметил, что когда Петр Порошенко пришел к власти — он имел полный карт-бланш, чтобы осуществить реформы.

"Европейцы — они же не дураки, не глупые. У них четко отлаженная система анализа. Четко отлаженная система отчетности обо всех событиях, которые происходят, их дипломатами. Они все это видят. Отсутствие доверия — это бич украинской государственности. И на самом деле, с кем я не общаюсь, с таких, серьезных политологов, политтехнологов, не только украинских, но и зарубежных — все говорят о том, что Украина дошла до предела", - добавил политолог.

По его словам, Украина дошла до предела, и поэтому государственность стала уязвимой и находится под опасностью.

Как сообщала Politeka , Решмедилова заявила о встрече Зеленского с Меркель, что это общая договоренность между Европой и Соединенными Штатами с участием Украины .