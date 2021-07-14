Вопрос кастовости в Украине остается. Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» сказал уполномоченный по защите государственного языка, политик, ученый, общественный деятель, народный депутат VIII созыва, председатель Николаевского областного совета VI созыва Тарас Креминь.

«Физическая культура и спорт являются кастой: вот вы нам не мешайте, наша задача – выиграть. Политика: не мешайте, потому что мы принимаем решения в интересах общества, общины, народа Украины и др. Не трогайте нас, потому что мы силовики! Не трогайте нас, потому что мы творческие личности. Не трогайте нас еще по какой причине», - говорит он.

В то же время Креминь акцентирует: «Вопрос кастовости – это не вопрос элитности в широком смысле или элитарности. Вопрос кастовости – это закрытые клубы, которые не всегда понимают, что мир идет вперед и надо идти вместе со всем миром если не в одну ногу, то, по крайней мере, его опережать. Потому что, скажем, элиты разных стран мира, которых называют по-разному, и там есть свои закрытые клубы – мы это все понимаем. Они все же думают о завтрашнем дне».

Мы видим миллиардеров за рубежом, которые питаются в фаст-фуде, продолжает политик.

«Мы видим скромных людей, которые дают деньги на лечение детей в Африке или питание детей в Азии. Но я не вижу больших олигархов или олигархических групп, которые бы массово бросились помогать, чтобы остановить трудовую миграцию из Украины. Которые бы массово бросились помогать с приобретением медикаментов в условиях пандемии», - отмечает он.

Вопрос элитарности, клановости интерпретируется сегодня не так, каким он есть по своему лексическому значению.

«И вопрос благородства, толерантности и изысканного украинского аристократизма - это, наверное, что-то с барочными временами. И об этом должны говорить элиты, в первую очередь, интеллектуальные элиты, в первую очередь, старейшины украинского народа», - делает вывод Кремень.

Напомним, Это направление будет работать постоянно, потому что кому-то надо представлять интересы государства в Европейском суде, - Лутковская.