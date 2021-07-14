"УДАР Виталия Кличко" предложил поправки в налоговый законопроект №5600, чтобы защитить фермеров. Соответствующее заявление председателя исполкома Артура Палатного обнародовали на официальном сайте партии.



"Стоит изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров. В частности, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции с 2 га до 0,5 га, установление минимального налогового обязательства в размере 5% от нормативной денежной оценки земли (НГО), что увеличивает нагрузку на легальный Агробизнес. А также наделение органов местного самоуправления полномочиями без доказательств, большинством голосов местных депутатов определять то или иное лицо виновным в самостоятельном захвате земельного участка", - отметил Палатный.



Политик настаивает на том, что нужно защитить фермеров.



"До 15 июля существует возможность внести поправки к принятому в первом чтении законопроекта №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усложняет работу фермеров. Нужно отменить ряд убийственных нововведений и защитить фермеров", - заявил Палатный.



Напомним, парламент рассмотрит законопроект №5600 на этой неделе. Его раскритиковали ряд общественных объединений и экспертов.