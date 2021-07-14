Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, как Талибан ведет войну. По его словам, из-за тактики войны талибов афганское правительство теряет 4 млн долларов в день.
«На сегодняшний день они контролируют как минимум по одному КПП на границах с Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. На прошлой неделе они захватили на северо-востоке Ваханский коридор, который на границе с Китаем», - отметил Куса.
Куса подчеркнул, что в районе Ваханского коридора ранее не замечалось присутствие Талибана. По словам эксперта, талибы лидируют в войне с афганской армией.
«Они контролируют множество северных районов, что вообще не являются оплотом Талибана в плане социальной поддержки – там живут этнические меньшинства таджики и узбеки», - подчеркнул Куса.
По словам эксперта, в конце 80-х в северных регионах Афганистана поднялось восстание против Талибана, которым воспользовались американцы и выбили талибов. Как отметил Куса, захват северных территорий Афганистана Талибаном говорит о том, что они не хотят допустить формирования нового северного альянса.
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«Из-за того, что они контролируют региональную торговлю из-за взятия КПП, в афганском парламенте обсуждали этот вопрос и привели цифры, что они фиксируют резкий спад прибыли с таможенных сборов. Если раньше они зарабатывали 6 млн долларов в день, а сейчас это меньше 2 миллионов», - сказал Куса.
Как отметил Куса, Талибан захватывает посёлки и контролирует близлежащие КПП, что уменьшает поступления в бюджет Афганистана, с правительством которого талибы борются.
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