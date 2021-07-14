Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, как власть может подавлять революционные настрои общественности. По его словам, этого можно добиться методом усиления чувства вины у индивидуумов

«Усиливать чувство вины – сделать так, чтобы индивидуумы считали, что они сами виновны в своих бедах и неудачах из-за недостатка интеллекта, способностей или усилий. Таким образом, вместо того, чтобы восстать против существующей системы, индивидуумы чувствуют себя беспомощными и занимаются самоедством», - отметил Бортник.

По словам эксперта, чтобы у правящей политической силы был полный контроль над ситуацией в стране и рейтинг, можно прибегать к методу усиления чувства вины, который заставляет людей думать, что в их плохом состоянии виноваты они сами.

«Это приводит к депрессивному состоянию и фиктивно приводит к сдерживанию действий человека, а с бездействием нет и революции. Думаю, вы много раз слышали в обществе фразу «Вы сами в этом виноваты». Это неправда, это технология управления», - сказал Бортник.

Как отметил политолог, таким образом, власть может сдерживать революционные настрои у общества, заставляя индивидуумы думать, что они всё равно беспомощны и ничего изменить не смогут.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что 75% поддержали бы запрет на продажу сельскохозяйственной земли.

Также Politeka публиковала слова Бортника, что Блинкен рассказал, какими должны быть основные шаги Украины.