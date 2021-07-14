Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса в программе Юрия Романенко «Р оманенко. Беседы» рассказал, какую роль играет Россия в конфликте в Афганистане. По его словам, главный приоритет США – не допустить Китай к Афганистану.

«Штаты не считают, что Россия является серьезным глобальным игроком, что ушли США, а теперь Россия туда войдет. Это не Советский Союз – это совершенно разные возможности», - отметил Куса.

По словам эксперта, США не опасаются того, что Россия может зайти в Афганистан, а даже наоборот – они в некоторых сферах могут сотрудничать, чтобы туда не зашёл плотно Китай.

«Для США важно, чтобы китайцы не продолжили реализацию своих глобальных проектов «Один пояс – один путь» через Афганистан», - подчеркнул Куса.

По мнению эксперта, США с русскими могут сотрудничать, потому что Америке куда важнее не допустить Китай к Афганистану, который имеет цель реализовать определенные проекты на территории Афганистана.

Как сообщала Politeka, Соломчук высказался о пошлинах на европейские продукты .