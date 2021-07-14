В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политолог и дипломат Вадим Трюхан прокомментировал германо-украинские отношения и оценил эффективность визита президента Украины в Германию.
В частности, он обращает внимание на то, что нет никакой информации о времени между встречей с президентом Штайнмайером и ужином с Меркель, а это целый день.
Также политолог отмечает, что ранее планировалась встреча с министром обороны, но ее отменили ввиду нецелесообразности. «Получается, что было всего-навсего три встречи: одна неформальная без галстуков с Лашетом вечером и две в течение дня», - заключает он.
Также гость программы объясняет, что такое официальный визит президента и какие встречи он включает.
Он рассказывает, что сначала должны состояться встречи с президентом этой страны, ее премьером и спикером парламента. Хотя с последним, говорит Трюхан, Зеленский так и не встретился.
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Как он объясняет, дальше предстоит бизнес-форум, ведь вместе с президентом едет бизнес, так или иначе связанный с этой страной. Обязательным пунктом, подчеркивает политолог, является встреча с оппозицией, в частности в Германии это «Союз 90 / Зеленые», чего тоже не произошло. Он объясняет, что такие вещи важны, поскольку ни одна власть не вечна и оппозиция может прийти к ней.
Попутно Трюхан комментирует дискуссию с одним политологом, которая произошла у него на Facebook. Как он говорит, речь шла об определении момента, с которого Германия заняла свою сегодняшнюю позицию. «Ничего от немцев из того, что мы хотим, мы не добьемся», - говорит эксперт и добавляет, что это четко видно сейчас. Его оппонент утверждал, что эту позицию Германия заняла еще в 2014-2015 годах, но позже они оба согласились, что отсчет начинается с президентства Порошенко.
Как сообщала Politeka, Трюхан рассказал о позиции Германии в вопросе выборов в ОРДЛО.
Также Politeka писала о том, что Трюхан прокомментировал дипломатическую работу Украины с Западом.