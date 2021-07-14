Статью президента РФ стоит воспринимать как ультиматум всему Западу и выставление четких границ Соединенным Штатам и НАТО. Так сказал политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк.

По мнению Бизяева, этой статьей Путин поставил очень четкие условия и провел красные линии. «В своей статье Путин говорит о том, что все, что находится на постсоветском пространстве, как минимум в его европейской части, принадлежит ему», - подчеркивает он. Также политолог вспоминает ситуацию с кораблем Defender, что демонстрирует готовность России действовать радикально.

Попутно Бизяев обращает внимание на территорию России в историческом аспекте. «Если мы возьмем базовый документ образования СССР, то в территорию современной России не входили ни Южный Сахалин, ни Курилы, ни Калининградская область», - отмечает он. Эксперт объясняет, что это уже после Второй мировой войны все эти территории, а также Западная Беларусь и Западная Украина вошли в РФ.

По словам политолога, события последних трех дней, что, вероятно, продлятся до конца политического лета, будут иметь серьезные последствия для внутриполитической обстановки в государстве, произойдут перестановки и пертурбации. В этом же контексте он упоминает Авакова, чья отставка вызывает вопросы. Эксперт считает, что его сняли перед кризисом.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что сейчас Минские соглашения - это Гордиев узел.

Также Politeka писала о том, что Бизяев не видит аргументов против «Северного потока-2».



