Недавно Владимир Путин опубликовал статью, где в очередной раз акцентируется на имперских устремлениях Российской Федерации. Подробнее об этом рассказал футуролог Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам Толкачева, статья президента РФ появилась сейчас не случайно. Он объясняет, что постепенно Россия достигала своих целей - «Северный поток-2», встреча с президентом США, обучение, контроль над Беларусью - после этого опубликовали статью.

Как говорит эксперт, в России никого не жалеют, а сами россияне готовы умирать за свою идею. Он объясняет их имперские амбиции комплексом неполноценности: если он есть, то возникает потребность приобщиться к чему-то более значительному. «Собственное бытие может быть ничтожным, даже нестерпимым, но нужно чем-то гордиться», - объясняет Толкачев.

Футуролог считает, что на эту статью Путину следует ответить готовностью присоединить к себе часть территории РФ. «После того, как большую часть России отхватит Китай, всё остальное – до Урала – готова забрать Украина», - подчеркивает он. В то же время Толкачев добавляет, что там живут люди, чей менталитет близок украинцам.

«Я понимаю, как можно пошатнуть Россию, но пока не вижу, кто может это сделать», - замечает он. Футуролог объясняет, что Украина для этой роли не подходит ввиду собственной слабости и в принципе отсутствия такой цели, а балтийским странам и ЕС не хватает координационного ядра. По его мнению, Крымская платформа могла бы послужить этим необходимым ядром, но для этого нужны США, в частности, чтобы Байден туда приехал, а это не входит в его планы.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что Россия болезненно перенесла получение Томоса Украиной.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова оценила политику ЕС в отношении РФ как противоречивую.



