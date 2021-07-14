Политолог и дипломат Вадим Трюхан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказал о позиции Германии в вопросах Северного потока-2 и выборах в ОРДЛО, которая была озвучена во время визита Владимира Зеленского в Берлин.

По мнению Трюхана, позиция Германии была уже определена еще до визита Владимира Зеленского в Берлин.

«Меркель даже настояла на том, чтобы пресс-конференция состоялась к ужину, а не после. Это означает, что там железобетонная позиция и никто в ФРГ не собирался ничего менять и ни о чем договариваться с Зеленским. Суть позиции сводится к трем ключевым «да или нет»: Северному потоку – быть? Да. Все, забыли. Оружия Украине – не будет? Нет, железобетонное. Выборам в ОРДЛО – быть. Это наиболее опасный месседж, который послала Меркель. Она это даже сказала о выборах, чтобы как можно скорее провести выборы. Как может провести Украина выборы в ОРДЛО, если Украины там нет? Ну вот как?», - заявил Трюхан.

По словам дипломата, это означает, что в Германии, как, кстати, и во Франции и ОБСЕ уже готовы наступить на горло собственной песне, позволить россиянам провести там выборы.

«Легитимизировать тех, кто сидят там сейчас на должностях, кто назначен в Кремле. И признать эти выборы, не полностью, но частично или в целом соответствующими нормам и стандартам ОБСЕ. Вы представляете себе, до чего мы дожили? Те нормы и стандарты ОБСЕ, которые были святой коровой, те ценности, которые всегда пытались внедрять в странах-соседях европейцев, в том числе и в Украине, ничего уже не стоят по сравнению с теми интересами, которые стоят на самом деле на кону», - добавил Трюхан.

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