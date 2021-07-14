Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, нападет ли Китай на Россию.

Футуролог рассказал, будет ли Китай нападать на Российскую Федерацию, чтобы захватить ее территории.

“Китай очень мудрый, и у Китая стратегии исчисляются столетиями. Поэтому они не торопятся. Они не так, как Россия — не делают какие-то Китайские Народные Республики, на территории Российской Федерации. Они просто покупают и осуществляют ползучую плавную экспансию… Россия торопиться, потому что Россия понимает, что дни ее сочтены в долгосрочной перспективе. Через 100 лет России не будет. И через 50 лет тоже вряд ли. Китай никуда не торопится. Китай понимает, что у него за спиной 5000 лет, и впереди у него тысячелетия”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что Китаю нет нужды спешить, и поэтому он ждет, пока головы его врагов протекут по речке.

“И к тому времени он будет уже контролировать значительную территорию России. Инвестиционно, демографически, организационно, институционально. Типа, какая Россия, кто там вякает в Кремле. Ну, пусть вякает. А Россия торопится, потому что понимает, что угроза есть. Цивилизационно Россия не выдержит. Ей необходимо возвращаться к корням, которые, безусловно, находятся в Киеве”, - добавил футуролог.

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