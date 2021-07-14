Прекратить систематическое хищение государственных средств через "Укрзалізницю" требуют депутаты "Нашего края"

В частности, об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Наш край" Сергей Шахов. По его словам, факты хищения десятков миллиардов гривен на этом госпредприятии выявило межфракционное депутатское объединение за техногенную и экологическую безопасность в Украине, Верховной Рады, которое он возглавляет, пишет Укринформ.

""Укрзалізницю" продолжают грабить, размер нанесенных потерь государству за пять лет составил более 100 миллиардов гривен. До сих пор предприятие берет кредиты в "Сбербанке" под 12%. Кто наносит миллиардные убытки государственному предприятию? В то время как руководители и члены наблюдательного совета получают сотни миллионов гривен вознаграждения при убыточности в 12 миллиардов", — заявил Сергей Шахов с трибуны Верховной Рады.

Народный депутат отметил, что высшее руководство государства и правоохранительные органы должны контролировать каждую копейку с миллиардов гривен, которые выделяются на модернизацию госпредприятия "Укрзалізниця".

"Мы с вами выделяли средства в размере 4 млрд гривен, однако до сих пор не проведены тендеры, до сих пор беснуются чиновники, которые хотят украсть эти деньги. Я обращаюсь к Президенту Украины, премьер-министру — контролировать каждую копейку, чтобы эти 4 миллиарда не канули, как вода в песок", — сказал нардеп.

Сопредседатель партии "Наш край" заявил, что по его информации Львовский локомотиворемонтный завод и Днепропетровский тепловозоремонтный завод — стали рассадниками коррупционных схем, куда поставляют контрабандную продукцию из России, а также запчасти из изношенных локомотивов под видом новых.

Особенно нардеп призвал правоохранительные органы обратить внимание на намерения предприятия закупить 100 пассажирских вагонов в нарушение Закона "О закупках" по завышенным ценам. Шахов обратился к Государственной аудиторской службе с призывом провести проверку закупок "Укрзалізниці".