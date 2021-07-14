За информационным обострением и псевдомитингами в связи с увольнением из НБУ Александра Бевза стоит Порошенко и замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Об этом в своем блоге на сайте «Кореспондент» пишет эксперт Дмитрий Марунич.



Он сообщил, что в перфомансе громкого увольнения Александра Бевза и его 7 коллег проявился политический контекст. Экс-пресс-секретарь Порошенко, депутат ЕС Ирина Фриз открыто поддержала демарш Бевза, обвинив НБУ в «утрате независимости и вмешательстве в процессы НБУ изнутри и извне».



«Фактически она признала, что за этой акцией стоит Порошенко, а настоящая цель Бевза - дискредитация президента Зеленского, который почему-то не позволяет Порошенко дальше управлять НБУ через ручную Катерину Рожкову и её людей», - отметил Марунич.



По его словам, согласно уже нескольким озвученным мнениям, в том числе, члена совета НБУ Василия Горбаля, за последним скандалом может стоять Екатерина Рожкова, идейно близкая к Порошенко. В свое время она уже обещала бывшим сотрудникам трудоустройство на хорошую зарплату в партию «Голос», но их туда не взяли и сама партия практически разваливается на глазах.



Формальным поводом увольнения «команды мечты Рожковой» -руководителя департамента лицензирования Александр Бевз и семерых его коллег - было опять отсутствие коллегиальности. Недовольный менеджер, как водится, обвинил НБУ в том, что «регулятор далеко отошел от стандартов». Схожая история в послужном списке чиновника уже имела место. Пять лет тому назад он уволился из НБУ вслед за своим шефом - Леонидом Антоненко, которого Гонтарева попросила на выход за лоббирование интересов бизнесмена Котвицкого в процессе выведения средств из "Ощадбанка», - пишет Марунич.



Автор блога уверен, что сам Бевз стал заложником чужих политических интересов.



«Предсказуемо, что Петр Порошенко периодически подключает свои медиаактивы и депутатов для поддержки Екатерины Рожковой. Именно она в свое время помогала получать рефинанс «любим друзям» Порошенко, таким, к примеру, как Олег Бахматюк, которые в ответ горячо поддерживали БПП. Именно Рожкова обеспечивала прикрытие схем Порошенко через НБУ после увольнения Гонтаревой, в т.ч. организовывала кредитование бизнесов Порошенко через государственные, а также частные банки страны. И самое забавное, что в настоящее время Рожкова имеет прямое отношение к темникам, по которым работают отдельные СМИ и странная организация Демсокира», - отмечает Дмитрий Марунич.



По его мнению, сейчас Рожкова «помогает порошенковским дискредитировать Зеленского якобы за отсутствие реформ и уничтожение независимости НБУ».