Чиновники должны служить народу, который их избрал, а не просто обогащаться на своих должностях. Так сказал депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова», критикуя тезисы и призывы об увеличении зарплат чиновников.

По словам эксперта, один чиновник заявил, что министры недостаточно зарабатывают, как минимум им нужно платить 100 тысяч гривен учитывая ответственность их работы и намерения снизить уровень коррупции в государстве.

Поляков считает, что министры зря ноют в интервью о трудностях своей жизни, ведь это совершенно не соответствует действительности. «Сами носят дорогие брендовые часы, скупают недвижимость, ездят на дорогих авто, и отдыхают уж точно не в Бердянске», - подчеркивает он.

Как говорит депутат, чиновники на своих должностях должны не столько беспокоиться о своих зарплатах, сколько о том, что они сделали для народа. Также у него есть вопросы к аргументу о снижении уровня коррупции, поскольку все вокруг говорят, что в Украине с ней серьезные проблемы.

Попутно Поляков рассказывает о еще одной позиции, которая, как он говорит, его рассмешила: высокая заработная плата чиновника считается постсоветским наследием.

Также депутат видит во всех этих заявлениях определенную несправедливость: люди других ответственных профессий - шахтеры, учителя, медики - зарабатывают гораздо меньше. Чтобы не быть голословным, он напоминает о мизерной минимальной зарплате в 6 тысяч гривен, которую в этом году увеличат на 500 грн, в следующем - на 200 грн, а еще через год - на 476 грн. Также Поляков затрагивает тему пенсии: раньше надбавка должна была быть в июле, теперь - в октябре, бюджет не наполнен, а за реформу и вовсе никто не берется. «И ничего, никто особо не переживает, даже наоборот – придумывают законы, которые отнимут последнюю мизерную подушку безопасности», - возмущается ведущий.

Кроме этого, говорит политик, стоит ожидать серьезного и быстрого роста цен. «От этого в первую очередь пострадает самое бедное трудоспособное население», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Поляков неодобрительно высказался о грабительских действиях власти по отношению к народу.

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