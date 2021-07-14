Госэкоинспекция начала отбор проб горюче-смазочной продукции для проверки ее качества в лаборатории в рамках рыночного надзора.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства, пишет Znaj

"Первые пробы горючего были взяты во время проверки ООО «НИВА-1» в Одессе и ООО «ЮГ КОНТАКТ» в Херсоне. По результатам выводов аккредитованной лаборатории ООО "инспекторат Украина" автомобильные бензины и дизельные топлива этих предприятий соответствовали требованиям Технического регламента», - рассказал Андрей Малеваный.

Он отметил, что начало лабораторных исследований горюче-смазочной продукции - очень важный шаг к более эффективному рыночному надзору, результатом которого будет гарантия высокого качества топлива для покупателей. Ранее специалисты ГЭИ могли проводить лишь документальные проверки предприятий, контролируя наличие паспортов качества топлива, документов на присадки, и их соответствие техрегламенту.

В целом по словам главы ГЭИ по сравнению с прошлым годом Госэкоинспекции удалось значительно усилить работу в сфере рыночного надзора.

«За 1 полугодие 2021 года ГЭИ провела более 600 мероприятий государственного рыночного надзора, по результатам которых принято почти 1 тысячу решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия или ограничения предоставления продукции на рынке. К нарушителям применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 9,6 миллиона гривен, что более чем в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года», - отметил Андрей Малеваный.

Госэкоинспекция также продолжает во исполнение поручения премьер-министра Украины Дениса Шмигаля осуществлять всесторонние проверки АЗС-как в сфере рыночного надзора, так и на соблюдение ими требований природоохранного законодательства.