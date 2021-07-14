Как Россия отреагировала на получение Украиной Томоса о церковной автокефалии? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает футуролог Алексей Толкачев.

«Россия очень болезненно перенесла получение Томоса Украиной, потому что она претендовала на статус оплота православной цивилизации. Чуть ли не 30 процентов приходов РПЦ находились в Украине. Благодаря Томосу деньги остались у нас. Выяснилось, например, что из Почаевской лавры вывозятся огромные средства, так что для революции не нужно захватывать банки. Теперь Россия утратила украинские приходы, а в ходе исламизации имеет все шансы потерять статус православной страны. Собственно, сейчас у нее такой идентичности уже нет. В Украине Пасха и Троица – государственные праздники, в России – нет», - говорит гость программы.

По его словам, в России мусульманские праздники имеют больше значения, чем православные.

«Кроме того, в России с момента зарождения государственности есть колоссальный комплекс неполноценности. Его нужно компенсировать. В принципе, он у нас общий со времен Киевской Руси, когда мы все перенимали у Византии. Но на севере со времен Андрея Боголюбского сохраняется обида на высокоразвитый Киев и стремление уничтожить его», - считает Алексей Толкачев.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о перспективе формирования планетарного человечества.

Также Politeka сообщала о том, что Толкачёв обрисовал будущее, в котором человеческий труд станет не нужен.



