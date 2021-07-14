В программе Гари Табах ON TARGET экс-депутат Киргизии Максат Кунакунов поднял тему киргизских переворотов.

Как рассказывает политик, Киргизия в целом пережила три переворота и после одного из них в президентское кресло сел Алмазбек Атамбаев. «Переворотом у нас делают одни и те же ошибки, и каждый приходящий наступает на те же самые грабли», - отмечает он.

Сам Кунакунов был оппозиционером и всегда критиковал президента, зато со стороны Атамбаева несколько раз звучали угрозы в адрес его команды. Тем не менее, говорит экс-депутат, в прошлом году Атамбаев получил приговор на 11 лет лишения свободы за коррупцию.

В пример он приводит случай, когда «Газпром» купил все акции «Кыргызгаза» всего лишь за 1 доллар, хотя в документах речь шла о 50,1% акций ценою в 1 миллиард долларов. Попутно Кунакунов отмечает, что он со своей командой выступал против продажи контрольного пакета акций. Вместе с тем президент Атамбаев, рассказывает политик, обещал народу российские цены на газ. «Но на сегодняшний день в России 3 рубля газ стоит, а у нас около 20 рублей», - констатирует он.

Попутно Кунакунов комментирует вообще ситуацию в Киргизии: это богатое государство, у которого есть и золото, и нефть, и газ, но оно в течение 12 лет живет на мизерный бюджет в 2 миллиарда долларов, а зарплата в среднем - меньше 50 долларов.

Как сообщала Politeka, Кунакунов рассказал, каких изменений требует Кыргызстан.

Также Politeka писала о том, что Кунакунов рассказал, как попал в тюрьму.



