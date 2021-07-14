Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В частности, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 568 материалов, передает пресс-служба ведомства (из них 364 обобщенных материала и 204 дополнительных обобщенных материала), которые направлены на рассмотрение в:

- органов прокуратуры – 31 материал (из них 25 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов);

- органов фискальной службы Украины – 151 материал (из них 91 обобщенный материал и 60 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальной полиции Украины – 188 материалов (из них-166 обобщенных материалов и 22 дополнительных обобщенных материала);

- Службы безопасности Украины – 125 материалов (из них – 61 обобщенный материал и 64 дополнительных обобщенных материалов);

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 56 материалов (из них – 14 обобщенных материалов и 42 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственного бюро расследований – 17 материалов (из них – 7 обобщенных материалов и 10 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 50,6 млрд гривен.

Госфинмониторингом уделяется особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 85 материалов (18 обобщенных материалов и 67 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях, в частности к:

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 56 материалов (14 обобщенных материалов и 42 дополнительных обобщенных материала);

- Государственного бюро расследований – 9 материалов (3 обобщенных материала и 6 дополнительных обобщенных материалов);

- Офиса Генерального прокурора – 3 материалы (1 обобщенный материал и 2 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальной полиции Украины – 2 дополнительные обобщенные материалы;

- Службы безопасности Украины – 15 дополнительных обобщенных материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 4,4 млрд гривен.

Также, Госфинмониторингом на постоянной основе уделяется особое внимание анализу подозрительных транзакций, которые имеют признаки налоговых преступлений, в т. ч. из применением механизма «встречных потоков» и «скруток».

Так, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 51 материал (26 обобщенных материалов и 25 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с механизмом проведения "встречных потоков", в частности к:

- органов фискальной службы Украины – 24 материалы;

- Службы безопасности Украины – 26 материалов;

- Государственного бюро расследований – 1 материал.

Общий объем «проконвертированных» средств по этим материалам составляет – 7,6 млрд гривен.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 68,05 млн гривен.

Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направлены на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 57 материалов (из них 43 обобщенных материалы и 14 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц, которые публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также лиц, к которым применены санкции, из которых:

- 14 материалов (6 обобщенных материалов и 8 обобщенных материалов), которые связаны с осуществлением финансовых операций с участием 7-ми физических лиц и 60-ти юридических лиц включенных в приложения к решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие Указами Президента Украины от 21.06.2018 №176/2018, от 14.12.2020 №564-27т (в редакции решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.01.2021, введенного в действие Указом Президента Украины от 28.01.2021 №29/2021), от 02.02.2021 №43/2021, от 19.02.2021 №64/2021, от 03.04.2021 № 140/2021, от 21.04.2021 №169/2021 и от 21.05.2021 №203/2021;

- 17 обобщенных материалов, которые содержали информацию о 69-ти физических лиц, в отношении которых существуют подозрения в причастности к совершению уголовных правонарушений – наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований;

- 7 обобщенных материалов, которые связаны с подозрениями в совершении финансовых операций с участием 11-ти физических лиц, возможно причастных к финансированию международных террористических организаций и/или экстремистских групп;

- 19 материалов (13 обобщенных материалов и 6 обобщенных материалов), которые содержали сведения о финансовых операциях 60-ти физических лиц и 22-х юридических лиц, в отношении которых существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей).

С 57- мы переданных материалов, 14 материалов содержали информацию по выявленным связям с Российской Федерацией.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и офис Генерального прокурора.