На Киевщине состоится Всеукраинский православный фестиваль для молодежи «OrthoFest».
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», фестиваль пройдет с 27 июля по 1 августа в формате палаточного городка под Киевом. Об этом пишет Знай.юа.
«Цель проведения фестиваля - сбор православной молодежи из всех регионов Украины, чтобы показать им самим и внешним людям, что есть то, что объединяет всех на территории нашей разрываемой противоречиями страны, - это православная вера», - отметил архиепископ Обуховский Иона.
Участников ждут интересные встречи, воркшопы, квесты, спортивные игры, общение в кругу единомышленников.
Участники фестиваля традиционно принимают участие в молебне на Владимирской горке и Крестном ходе, которые проходят в Киеве 27 июля к Дню Крещения Руси. Также в одну из ночей фестиваля прямо в палаточном городке служат Божественную литургию.
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Организатор фестиваля - Синодальный отдел УПЦ по делам молодёжи.
Подробности о регистрации и программе фестиваля можно узнать здесь.