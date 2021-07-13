На Киевщине состоится Всеукраинский православный фестиваль для молодежи «OrthoFest».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», фестиваль пройдет с 27 июля по 1 августа в формате палаточного городка под Киевом. Об этом пишет Знай.юа.

«Цель проведения фестиваля - сбор православной молодежи из всех регионов Украины, чтобы показать им самим и внешним людям, что есть то, что объединяет всех на территории нашей разрываемой противоречиями страны, - это православная вера», - отметил архиепископ Обуховский Иона.

Участников ждут интересные встречи, воркшопы, квесты, спортивные игры, общение в кругу единомышленников.

Участники фестиваля традиционно принимают участие в молебне на Владимирской горке и Крестном ходе, которые проходят в Киеве 27 июля к Дню Крещения Руси. Также в одну из ночей фестиваля прямо в палаточном городке служат Божественную литургию.

Организатор фестиваля - Синодальный отдел УПЦ по делам молодёжи.

Подробности о регистрации и программе фестиваля можно узнать здесь.