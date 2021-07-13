В каких переменах нуждается Кыргызстан? Своё мнение по этому поводу в программе «On target с капитаном Гари Табах» высказывает бывший депутат и лидер движения «Правительство молодёжи» Максат Кунакунов.

«У меня есть друзья-бизнесмены, которые поддерживают нас и разделяют наши идеи. Мы все хотим изменить что-то в стране. Речь идёт о цифровой трансформации Кыргызстана. Мы хотим сделать страну открытой и прозрачной. Каждый бизнес выйдет из тени. Кыргызстан должен стать частью цивилизованного мира. Ему нужно развиваться как можно быстрее. Как именно развиваться – это в мире давно уже придумано, здесь не требуется изобретать велосипед. Достаточно посмотреть, например, на Эстонию, на то, как там проведена цифровая трансформация. Сейчас это передовая страна. Почему бы нам не использовать эстонский опыт?», - говорит гость программы.

Он также допустил возможность вступления Кыргызстана в НАТО и Евросоюз при условии, что для страны это будет выгодно.

«Нужно уметь видеть выгоду для своей страны. Например, мы находимся в составе ОДКБ, как и Таджикистан. Но когда наших граждан убивали таджикские солдаты, в Душанбе шло заседание ОДКБ, и это нам ничем не помогло. Это не остановило резню, причину которой сегодня толком не понимает никто. Когда таджикские военные убивали безоружных граждан Кыргызстана, где была ОДКБ?», - спрашивает Максат Кунакунов.

Как сообщает Politeka, ранее заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан рассказывала, как идёт этот процесс в нашей стране.

Также Politeka сообщила, что, по словам эксперта Николая Давидюка, сотрудничество бизнеса и государства в IT-сфере выводит Украину на мировой уровень.



