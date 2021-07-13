По каким критериям принимается решение, должен ли тот или иной объект перейти под управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает заместитель главы этого ведомства Владимир Павленко.

«Это хороший вопрос, и как раз сейчас он обговаривается в Верховной Раде. Вопрос о передаче имущества в управление – юридический, но он носит и экономический характер. Управлять можно тем, что приносит в этом случае прибыль. Если актив не может приносить доход, то никто им управлять не будет. Такой актив нужно продавать. Вот тут и возникает вопрос: имеет ли право АРМА продавать подобные активы? Первоначально предполагалось, что это ведомство само будет решать, продавать какой-то актив или нет. Но затем этот вопрос стал спорным и очень болезненным. Сейчас он решается в Верховном суде. Недавно был громкий скандал с земельными участками «Ашана», которые были проданы по инициативе АРМА», - напоминает гость программы.

Он напомнил подробности этой истории.

«Участки «Ашана» были проданы очень быстро и по заниженной цене. Всё это было оспорено, и сейчас суд уже отменил эту продажу. Сейчас Верховный суд должен поставить в этом деле окончательную точку, и решить, имела ли АРМА право продавать эти участки», - говорит Владимир Павленко.

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