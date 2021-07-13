Политолог и аналитик Александра Решмедилова в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказала, чем является европейское турне президента Украины Владимира Зеленского.

Александра Решмедилова рассказала, чем является встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

“Это общая договоренность между Европой и Соединенными Штатами при участии Украины. Некий такой коллективный Запад, который пытается наработать какую-то концепцию, что же с нами делать… У Зеленского это не только визит к Меркель, это так называемое европейское турне. Прошлая неделя это был Вильнюс, в котором сначала был президент, потом продолжил это турне Шмыгаль”, - сказала Решмедилова.

По ее словам, посещение Германии Владимиром Зеленским было очень интересным, поскольку перед самой встречей с канцлером он посетил потенциального преемника Ангелы Меркель Армина Лашета.

“Получается, что прежде чем встретиться с Меркель, Зеленский протаптывает тропинку к возможным дальнейшим контактам с Берлином. Потому что Ангела Меркель финализирует свою карьеру. Вот, осенью будут выборы. Сначала надо посмотреть на результаты, потом будет формироваться коалиция”, - добавила политолог.

Она отметила, что Ангеле Меркель очень важно финализировать свою карьеру на позитивной ноте, поэтому ей важно решить вопрос с “Северным потоком-2”.

Как сообщала Politeka, Решмедилова рассказала, что украинская власть будет отвечать на требования западных партнеров.

Также Politeka сообщала, что Томенко заявил, что во многих европейских странах министры женщины, а уже начальники Генштаба – мужчины.



